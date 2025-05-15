Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Diyalog Çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Diyalog Çağrısı
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'la ilişkilerdeki gerginliğin sonlanması için kapsamlı diyalog çağrısında bulundu ve 'Hadi bu ateşi söndürelim' dedi. Ayrıca, Hindistan'a savaş ve diyalog seçeneği sundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin Yeni Delhi'yi kapsamlı diyalogda bulunmaya davet ederek "Hadi bu ateşi söndürelim, Keşmir ve su hakkında müzakere edelim." dedi.

Şerif, Pakistan'ın Sialkot kentindeki askeri üste, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Şerif, iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin, "Hadi bu ateşi söndürelim, Keşmir ve su hakkında müzakere edelim." ifadesini kullanarak Hindistan'ı, kapsamlı diyalogda bulunmaya davet etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye seslenen Şerif, Yeni Delhi yönetiminin tekrar saldırması ihtimaline ilişkin, "Biz savaşa ve diyaloga hazırız. Seçim sizin." diye konuştu.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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