Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Hükümet Politikalarımız Çin ile Uyumlu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vizyonu ve felsefesiyle hükümet politikalarının uyumlu olduğunu belirtti. Şerif, Islamabad ile Pekin arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliğine de değindi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümet politikalarının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "vizyonu ve felsefesiyle" büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi.

Pakistan'ın resmi ajansı Associated Press of Pakistan'ın (APP) haberine göre Şerif, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Çin'de, Tiencin Üniversitesindeki programda konuştu.

Pakistan ve Çin ilişkilerinin "İpek Yolu kadar eski olduğunu ve tarih boyunca birçok testten geçtiğini" dile getiren Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi'nin "uzun ömürlü dostluğa çok taraflılıkla erişilebileceği" görüşüne katıldığını belirtti.

Şerif, "Hükümet politikalarımız Şi'nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu." dedi.

Pakistan ve Çin, 21 Ağustos'ta, Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli ayağı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında ekonomik işbirliği ve yatırımları genişletme konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
