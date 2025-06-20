Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD ile Orta Doğu'da Barış İçin İşbirliği Yapmaya Hazır

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da barışın sağlanması için yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. Şerif ayrıca Hindistan ile ihtilaflı konularda görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Orta Doğu'da barışın sağlanması için rol oynamaya hazır olduğunu iletti.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Rubio, ikili ilişkilere ve bölgesel konulara dair telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu'daki mevcut durum, özellikle de İsrail'in İran'a saldırılarına dair konuşan Şerif, "bu ciddi krizin diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Şerif, yalnızca bölge için değil, tüm dünya için endişe verici olduğunu belirttiği mevcut durumda Orta Doğu'da barışın sağlanması için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

Pakistan, Hindistan ile ihtilaflı konuları görülmeye hazır

Pakistan Başbakanı Şerif ayrıca, Keşmir, İndus Su Anlaşması, ticaret ve terörle mücadele dahil olmak üzere tüm ihtilaflı konularda Hindistan ile görüşmeye hazır olduklarını yineledi.

Geçen ay iki ülke arasında yaşanan askeri gerilim sonrası sağlanan ateşkese ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın oynadığı "kilit rolü" öven Şerif, bunun iki nükleer güce sahip devlet arasında büyük bir felaketin önüne geçtiğini vurguladı.

Öte yandan, ikili görüşmede, ticaret, enerji, maden, nadir toprak elementleri ve bilgi teknolojileri dahil olmak üzere çok sayıda alanda Pakistan ile ABD arasında karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğinin artırılması çağrısı da yapıldı.

ABD'den Pakistan'ın terörle mücadelesine tam destek

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise, Pakistan'ın terörle mücadele çabalarını takdirle karşıladığını aktararak, ABD'nin bu tehditlere karşı Pakistan'a tam destek vereceğini ifade etti.

Rubio ayrıca, Pakistan ve ABD arasında tüm ortak ilgi alanlarında işbirliğinin artırılması yönündeki isteğini dile getirirken, Pakistan'ın Hindistan'la sürdürdüğü ateşkes anlaşmasına bağlılığını ve bölgedeki barış çabalarına katkılarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İran ile güçlü ilişkilere sahip olan Pakistan'ın barış çabalarında aktif rol üstlenmesini sürdürmesi çağrısı yapan Rubio, Washington yönetiminin, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın sağlanması için İslamabad ile yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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