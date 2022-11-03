Pakistan Başbakanı: Pakistan ve Çin Ortak Kadere Sahip

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği röportajda, Pakistan'ın ortak başarılar ve ilerleme kaderini geliştirmek ve bölgede ve genel olarak dünyada barış ve uyumunu ilerletmek ve güçlendirmek için Çin ile birlikte çalışacağını söyledi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği röportajda, Pakistan'ın ortak başarılar ve ilerleme kaderini geliştirmek ve bölgede ve genel olarak dünyada barış ve uyumunu ilerletmek ve güçlendirmek için Çin ile birlikte çalışacağını söyledi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nden sonra Çin'i ziyaret eden ilk yabancı liderler arasında yer alan Şerif, Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaretine Salı günü başladı.

Çin'e ilk kez 1981'de seyahat eden Şerif, o zamandan bu yana yaptığı birçok seyahatle ülkenin muazzam dönüşümüne tanıklık etti.

Şerif, "1981'de yolda bir otomobili neredeyse zor görebiliyordunuz, (yalnızca) otobüs ve bisikletler vardı. ve yıllar içinde tüm ülke değişti ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi. Bu, kendi türünde bir mucizedir" dedi.

"Bence bunun nedeni, Çin Komünist Partisi'nin adanmış ve vizyoner liderliğidir. Liderleri, vizyonu ve fedakarlığı..." diyen Başbakan, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin tüm dünyaya Çin'in süreklilik, istikrar ve barış içinde birarada var olmadan yana olduğu konusunda çok güçlü bir mesaj ilettiğini söyledi.

Çin'in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma, daha iyi iş fırsatları sağlama ve eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmedeki başarısını vurgulayan Şerif, Xi Jinping'in ÇKP Merkez Komitesi genel sekreteri olarak yeniden seçilmesinin sadece Çin halkı için değil, dost ülkeler ve hatta küresel olarak önemli olduğuna işaret etti.

"Bugün Cumhurbaşkanı Xi'nin liderliğinde Çin, dünyanın onsuz ilerleyemeyeceği bir ülkedir. Bu büyük bir başarı duygusudur" diyen Şerif, Pakistan'ın Çin'den bir şeyler öğrenmeye çalıştığının altını çizdi.

Şerif, Çin'in büyük bir hızla büyüyeceğinden ve ilerleyeceğinden şüphesi olmadığını ve Pakistan-Çin dostane ilişkilerinin daha da derinleşeceğini ve güçleneceğini belirtti.

Pakistan ve Çin'in, diplomatik bağların kurulmasından bu yana yetmiş yıl boyunca "benzeri görülmemiş ve benzersiz" bir dostluğun veya Demir Kardeşliğin tadını çıkardığını kaydeden Şerif, iki ülkenin, karşılıklı güven, saygı ve işbirliği temelinde ilişkileri ilerlettiklerini söyledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) Pakistan'ın güç, enerji, altyapı ve toplu taşıma sektörünü dönüştürmede oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak öven Şerif'e birden fazla CPEC enerji projesini ve ülkenin ilk metro tren hizmeti olan Lahore Orange Line'ı uygulama görevi verildi.

Başbakan, Çin'deki "Shenzhen hızı"na atıfta bulunarak, "Bu CPEC enerji projelerinin Çin bakımından daha hızlı tamamlandığını ve faaliyete geçirildiğini memnuniyetle söylemeliyim. Biz buna 'Pakistan hızı' diyoruz" dedi.

"İşte kardeşlik, işbirliği ve dostluk budur" diyen Şerif, CPEC'in tarımı, modern teknoloji ve bilişim endüstrisini teşvik etmek için bir sonraki aşamaya geçeceğini umduğunu ifade etti.

Şerif, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uluslar ile toplumlar arasında uyum ve barış içinde birarada var olmayı teşvik etmek için dikkate değer bir vizyon olarak desteklediğini sözlerine ekledi.