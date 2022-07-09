Pakistan Başbakanı: Pakistan-Çin İşbirliğinin Yeni Zirvelere Çıkması Bekleniyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, uluslararası arenada değişen manzaraya karşın, Pakistan ve Çin'in birbirlerini sıkı bir şekilde desteklediğini belirterek iki ülkenin halkları arasında yaşanan değişimlerin yeni ilerlemeler kaydettiğini ve Pakistan halkının ikili işbirliğinden faydalandığını söyledi.

İSLAMABAD, 9 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Çin ile dostluk ve işbirliğini yeni seviyelere taşımayı umduğunu söyledi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan başbakanlık ofisinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir söyleşide konuşan Şerif, uluslararası arenada değişen manzaraya karşın, Pakistan ve Çin'in birbirlerini sıkı bir şekilde desteklediğini belirterek iki ülkenin halkları arasında yaşanan değişimlerin yeni ilerlemeler kaydettiğini ve Pakistan halkının bu ikili işbirliğinden faydalandığını söyledi. Pakistan Başbakanı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Pakistan'ın ekonomik ve toplumsal gelişimine büyük yardımda bulunduğunun altını çizerek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) bu inisiyatif kapsamında hayati bir proje olduğunu sözlerine ekledi. Şerif, Pakistan'ın CPEC'in gelişimine katkıda bulunmak için Çin ile yakın işbirliğine çok istekli olduğunu belirtti.

CPEC'in ilk inşaat safhasının Pakistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşıladığına işaret eden Şerif, Pakistan'ın, Çin'in gelişmiş teknoloji ve yatırımını çekerek ülkenin sanayileşmesini güçlendirmek istediğini söyledi. Şerif, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nden de övgüyle bahsederek GDI'nin tüm ülkeler için refah ve kalkınmanın yaratılmasında önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Pakistan'ın Lahor kenti tren istasyonuna giren Turuncu Hat metro treni görülüyor, 29 Aralık 2021. Resmi olarak 25 Ekim 2020 tarihinde trafiğe açılan çevre dostu Turuncu Hat metro treni, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında devreye alınan ilk projelerden birisi. (Fotoğraf: Jamil Ahmed/Xinhua)

"Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi asil bir dava ve dünya barışı ve refahına katkıda bulunacak" diyen Pakistan Başbakanı güvenlik olmadan kalkınma olamayacağını da sözlerine ekledi. Şerif, Pakistan'ın her iki inisiyatifi de desteklediğini söyledi ve ülkesinin gelecekte bunlara ilişkin yapılacak toplantılara aktif bir şekilde katılmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Şerif, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in güçlü bir irade ve geniş bir vizyona sahip ileriyi gören bir lider olduğunu söyledi. Xi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Şerif, onun devlet yönetimine ilişkin deneyim ve felsefesinden yararlanmaya devam etmeyi umduğunu kaydetti. Çin Komünist Partisi'nin 100 yılı aşkın bir süredir gelişmekte olduğunu ve Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelerek mutlak yoksulluğu kökünden kazımasına önderlik ettiğini belirten Şerif, bunların Pakistan'ın öğrenmesi gereken fevkalade başarılar olduğunun altını çizdi.

Şerif, Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasının insanlara ve hayata öncelik veren bir politika olduğunu belirtti. Şerif, Çin'in Kovid-19 pandemisi sırasında Pakistan'a aşı ve salgını önleyici diğer malzemeler vermek ve Pakistan'ın pandemiyle savaşına yardımcı olacak uzmanlar göndermek suretiyle güçlü bir destek verdiğini sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı, hükümetinin Pakistan'da bulunan Çin vatandaşlarının güvenliğine de büyük önem verdiğini belirterek Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın bu güvenliğin sağlanması için tüm eyaletlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şerif, Pakistan-Çin dostluğunu baltalama yönündeki hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Xinhua / Güncel