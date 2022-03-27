- Pakistan Başbakanı Khan: "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı"

İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Khan, başkent İslamabad'da düzenlenen mitingde, "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, hükümetine karşı güven oylaması öncesinde destekçilerine seslendi. Başkent İslamabad'daki geçit töreni alanında gerçekleştirilen mitingde konuşan Khan, hükümetini devirme girişimlerine yabancı unsurların dahil olduğunu ve bu konuda Pakistanlıların da kullanıldığını söyledi. Khan, "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı. İnsanlarımızdan bazıları hükümeti devirmek için kullanıldı. Bunun arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Ulusun önünde ama doğru zamanda ortaya çıkacak pek çok şey var" ifadelerini kullandı. Khan, eski Başbakan Nawaz Sharif'e seslenerek, "Millet, Londra'da kiminle tanıştığını bilmek istiyor ve ayrıca Pakistan'da yaşayan bu politikacılara kimin talimat verdiğini de öğrenmek istiyor" dedi.

Muhalefete de seslenen Khan, "Yoksul ülkeler geride kaldı çünkü oradaki yasalar beyaz yakalı suçlara karışan zenginleri yakalayamıyor. Çalınan ve yağmalanan parayı offshore hesaplara aktarıyorlar. Küçük hırsızlar bir ülkeyi mahvetmezler. Büyük hırsızların yaptığı gibi" dedi.