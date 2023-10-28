Pakistan Başbakanı Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini sunduğunu belirtti.

Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Başbakan Kakar, mesajında, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kakar, 29 Ekim 1923'te Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet'in, Türk ulusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kahramanca özgürlük mücadelesinin doruk noktasını teşkil ettiğini belirtti.

Türk ulusunun bağımsızlığını korumak için gösterdiği azim ve kararlılığa işaret eden Kakar, bunun dünyanın dört bir yanında özgürlük aşığı insanlara ilham vermeye devam ettiğini vurguladı.

"Türk kardeşlerimizin başarılarına seviniyoruz"

Kakar, geçen yüzyıl boyunca Türkiye'nin hayatın her alanında etkileyici adımlar attığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliğinde, Türkiye'nin ekonomik dönüşümü ve barış ve refah hedeflerini desteklemedeki rolü dünya çapında kabul görüyor. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlarken, Pakistan'da bizler de Türk kardeşlerimizin sayısız başarılarından dolayı onlarla birlikte seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Türkiye arasında kökleri din, kültür ve tarih bağlarına dayanan kardeşlik ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Kakar, " Pakistan'daki ilk Türk Büyükelçisi Yahya Kemal Beyatlı'ya hitaben konuşan Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah, ' Pakistan Müslümanları ülkenize karşı sevgi ve saygı duyguları besliyor ve şimdi Türkiye ve Pakistan her ikisi de özgür, egemen ve bağımsız ülkeler olarak, her ikisinin de iyiliği için bağlarını daha da güçlendirebilirler' şeklinde konuşmuştu." açıklamasını yaptı.

"İki ülke zor günlerde birbirlerinin yanında durdu" vurgusu

Kakar, ikili ilişkilerin her geçen gün güçlenerek artmaya devam etmesinin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Stratejik Ekonomik Çerçeve gibi kurumsal mekanizmalar, savunma, ekonomi, sağlık, eğitim, tarım, turizm ve kültür gibi alanlarda ortaklığımızı yönlendirmek için insan merkezli ve geleceğe yönelik bir odaklanma sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere, 2010 ve 2022'de Pakistan'da meydana gelen büyük sel felaketlerine ve 2005'teki Azad Cammu Keşmir'deki depreme atıfta bulunan Kakar, iki ülkenin her türlü sıkıntı ve zorlukta birbirlerinin yanında yer aldığını anımsattı.

Kakar, iki ülke halkının zor durumdaki kardeşleri için sergilediği dayanışma ve desteğin, devletlerarası ilişkilerde benzeri olmayan sevgi ve bağlılığı temsil ettiğini vurgulayarak, Pakistan'ın, Türkiye ile çok boyutlu stratejik bağlarını özellikle ekonomik alanda daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

"Yaşasın Pakistan-Türkiye Kardeşliği"

Bu kapsamda Mal Ticareti Anlaşması ve Stratejik Ekonomik Çerçeve imzalanması da dahil olmak üzere somut adımların atıldığına işaret eden Kakar, "Kuşkusuz, sağlam ekonomik ortaklık ve güçlendirilmiş bağlantılar önümüzdeki günlerde ve yıllarda ikili ilişkilerimize yön verecek önemli dayanaklar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kakar, Pakistan halkının büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. 100 yılı boyunca Türk ulusunun refah ve ilerlemesinin devam etmesi ve iki ulus arasındaki özel ilişkinin gelecek zamanlarda da gelişmeye devam etmesi için dua ettiğini belirtti ve Türkçe olarak şu açıklamayı yaptı:

"Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği."