Pakistan Başbakanı Kakar, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Ankara'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınayarak, Türkiye ile dayanışmasını vurguladı.

Başbakan Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısını "alçakça" diye nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.

Terörle mücadelede Türk halkı ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Kakar, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliği altında cesur Türk halkının bu zorluktan daha güçlü çıkacağına şüphem yok." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Türkiye'de İçişleri Bakanlığını hedef alan" terör saldırısı güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, Pakistan'ın, terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında kararlı şekilde durduğuna işaret edilerek "Türk milletinin karakteristik cesareti ve kararlılığıyla bu tehdidi yeneceğinden ve daha güçlü doğacağından eminiz." ifadelerine yer verildi.