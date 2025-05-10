Pakistan Başbakanı, Hindistan ile Artan Gerilim Üzerine Acil Toplantı Düzenledi

İSLAMABAD, 10 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile artan gerilim karşısında füze ve nükleer imkanlarıyla müdahale olasılığını görüşmek üzere cumartesi günü erken saatlerde Ulusal Komuta Otoritesi'ni acil toplantıya çağırdı.

Başbakanın öncülüğünde toplanan otorite, Pakistan'ın nükleer silah programının komuta, kontrol ve denetiminden sorumlu en yüksek karar merci konumunda bulunarak kitlesel imha silahları ve ulusal stratejik güvenlik konularındaki politika belirleyen ana kurum olarak işlev görüyor.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgesel barışı korumak için Hindistan'ın saldırıları karşısında en üst düzeyde itidalle hareket ettiklerini, ancak Hindistan'ın cumartesi günü sabah saatlerinde ülkedeki stratejik hava üslerine yönelik füze saldırılarının kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

"Pakistan'ın sabrı sınır noktasına ulaştı" diyen Dar, karşı saldırıda bulunmaktan başka bir seçenekleri kalmadığını ifade etti.

Hindistan'ın askeri gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin nükleer çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunan Dar, olası tüm senaryolara hazırlık için Ulusal Komuta Otoritesi aracılığıyla tedbir kararları aldıklarını sözlerine ekledi.