Pakistan Başbakanı, gelişmiş ülkelerden iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmelerini istedi

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda gelişmiş ülkelerden yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler için yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuşan Kakar, gelişmiş ülkeler tarafından yeterli, ek, öngörülebilir ve sahaya dayalı iklim finansmanı sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Kakar, gelişmiş ülkelerin küresel karbondioksit emisyonunu azaltma konusunda öncülük etmesi ve gelişmekte olan ülkelerin de aynısını yapmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler için yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmelerini isteyen Kakar, iklim değişikliğinin insanlık için oluşturduğu varoluşsal tehdit konusunda uyarıda bulundu.

Kakar, geçen yıl ülkesinin büyük bölümünü sular altında bırakan sellere ve bu senenin tarihte kaydedilen en sıcak yıl olacağına dair tahminlere işaret ederek, COP28'in iklim finansmanı, teknoloji transferi ve gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini geliştirme yoluyla iklim eylemini uygulama araçlarını harekete geçirmesi gerektiğini kaydetti.