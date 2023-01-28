Pakistan Başbakanı, Çin'den İthal Edilen Tren Vagonlarını İnceledi Güncel Haberler İSLAMABAD, 28 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (önde), Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir tren istasyonunda Çin'den ithal edilen bir tren vagonunu inceledi, 27 Ocak 2023. İSLAMABAD, 28 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (önde), Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir tren istasyonunda Çin'den ithal edilen bir tren vagonunu inceledi, 27 Ocak 2023. Şerif Cuma günü, Çin'den yeni ithal edilen vagonların Pakistan Demiryolları'nın yolcu çekmesine ve gelirini artırmasına yardımcı olacağını söyledi. (Fotoğraf: PID/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pakistan Güncel Haberler

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