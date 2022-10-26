Pakistan Başbakanı 1 Kasım'da Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinuha) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın daveti üzerine 1 Kasım'da Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağını bildirdi.

Wang Wenbin, günlük basın toplantısında ziyaretle ilgili bir soru üzerine, bunun Şerif'in göreve gelişinden bu yana Çin'e ilk ziyaret olacağını söyledi. Wang, Şerif'in Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin sonuçlanmasının ardından Çin'i ziyaret edecek ilk yabancı liderlerden biri olacağını ve bunun, Çin ile Pakistan arasındaki dostluk ve stratejik karşılıklı güveni gösterdiğini söyledi.

Ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şerif ile biraraya gelecek, Çin Başbakanı Li Şerif ile görüşmelerde bulunacak ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu da Şerif ile bir toplantı yapacak. Wang, iki ülkenin liderlerinin ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Wang, "Çin, her türlü koşulda ve yüksek düzeyde stratejik ortaklığı teşvik etmek için bu ziyareti fırsat olarak kullanmak üzere Pakistan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor. Yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluştururken bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra uluslararası eşitlik ve adalete daha büyük katkı sağlayacağız" dedi.