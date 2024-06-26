Pakistan Başbakan Yardımcısı Hindistan ile İyi Komşuluk İlişkileri Kurmak İstiyor

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'la "iyi komşuluk ilişkileri" kurmak istediklerini belirtti.

Dawn gazetesinin haberine göre, İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsünde (ISSI) konuşan Dar, Hindistan'la ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ın "ebedi düşmanlığa inanmadığını" söyleyen Dar, "Hindistan ile karşılıklı saygı, egemen eşitlik ve uzun süredir devam eden Cammu Keşmir anlaşmazlığının adil ve barışçıl şekilde çözülmesi temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki hükümetin yeni döneminde, Hindistan-Pakistan ilişkilerinin geleceği ve bölgeyi ilgilendiren konuların daha ciddi şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Dar, "Ayrıca Güney Asya'daki stratejik istikrarı korumak için de gereken her adımı atacağız." değerlendirmesinde bulundu.