Pakistan, Bağımsızlık Günü'nü Kutluyor
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İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan'ın Bağımsızlık Günü arifesinde Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aydınlatılmış binası görülüyor, 13 Ağustos 2023. Pakistan'ın Bağımsızlık Günü 14 Ağustos'ta kutlanıyor.
İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan'ın Bağımsızlık Günü arifesinde Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aydınlatılmış binası görülüyor, 13 Ağustos 2023. Pakistan'ın Bağımsızlık Günü 14 Ağustos'ta kutlanıyor. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel