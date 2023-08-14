Üye Girişi
Haberler

Pakistan, Bağımsızlık Günü'nü Kutluyor

Güncel Haberler

İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan'ın Bağımsızlık Günü arifesinde Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aydınlatılmış binası görülüyor, 13 Ağustos 2023. Pakistan'ın Bağımsızlık Günü 14 Ağustos'ta kutlanıyor.

İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan'ın Bağımsızlık Günü arifesinde Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aydınlatılmış binası görülüyor, 13 Ağustos 2023. Pakistan'ın Bağımsızlık Günü 14 Ağustos'ta kutlanıyor. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title