Pakistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonunu Destekledi

Pakistan, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde barışa yönelik ortak deklarasyona imza atmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Pakistan'ın söz konusu deklarasyonu memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Bu tarihi an, Azerbaycan liderliğinin uzun süren bir çatışmayı barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturmadaki bilgeliğini ve sağduyusunu yansıtmaktadır." ifadeleri kullandı.

Pakistan'ın Trump'ın "çatışmaların çözülmesini teşvik etme ve dünyanın çeşitli bölgelerinde barışı destekleme çabalarını" takdirle karşıladığının altı çizilen açıklamada, "Kafkasya ve ötesinde barış ve istikrarın kararlı bir savunucusu olan Pakistan, bu anlaşmanın sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, tüm bölge için yeni bir refah ve kalıcı barış döneminin başlangıcı olmasını umut etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.