Pakistan, Avustralya'daki saldırının faillerinin Pakistanlı olduğu iddialarını reddetti

Pakistan, Avustralya'da 15 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganlardan birinin Pakistanlı olduğuna yönelik iddiaların İsrail ve Hindistan gibi "düşman ülkeler" tarafından ortaya atıldığını ve asılsız olduğunu savundu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, başkent İslamabad'daki basın toplantısında, Avustralya'da 14 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

Tarar, saldırının duyulmasının hemen ardından bazı küresel medya kuruluşlarında saldırganlardan birinin Pakistanlı olduğuna yönelik haberlerin yayıldığına dikkati çekti.

Bu iddiayı doğrulamak için herhangi bir kanıtın bulunmadığını söyleyen Tarar, Pakistan'a yönelik bu söylentilerin "düşman ülkeler" tarafından ortaya atıldığını dile getirdi.

Tarar, "Bu kampanya, İsrail ve Hindistan'da hızla yayıldı ve sosyal medya platformları ile dijital medya ortamlarında paylaşıldı. Bu durum çok ama çok üzücü." dedi.

Hindistan polisinin, saldırganın Hint vatandaşı olduğuna yönelik açıklamasını hatırlatan Tarar, Pakistan'ın, terörün her türlüsüne karşı durduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Hindistan'da polis dün yaptığı açıklamada, saldırı sırasında öldürülen saldırgan 50 yaşındaki Sajid Akram'ın, Telangana eyaletinin Haydarabad kentinde doğduğunu ve Hint pasaportuna sahip olduğunu belirtmişti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Avustralya polisi, silahlı saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.