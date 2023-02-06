Pakistan arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye ekip gönderecek

Pakistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye ekip ve yardım malzemesi göndereceğini duyurdu.

Pakistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye ekip ve yardım malzemesi göndereceğini duyurdu.

Pakistan makamlarının, AA muhabiriyle paylaştığı bilgiye göre, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla bugün askeri arama ve kurtarma ekibi C-130 nakliye uçağıyla doğrudan deprem bölgesine gönderilecek.

Yarın erken saatlerde 50 kişilik sivil arama kurtarma ekibi ve 15 tonluk yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçakla Türkiye'ye hareket edecek.

Yarın akşam saatlerinde ise aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer ürünlerin bulunduğu 7 tonluk yardım malzemesi, C-130 uçağıyla İstanbul'a ulaştırılacak.

Öte yandan, 8 Şubat'tan itibaren günlük PIA uçuşlarında 15 tonluk insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipler, İslamabad ve Lahor'dan, Türkiye ve Suriye'ye hareket edecek.