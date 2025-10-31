Pakistan-Afganistan Sınır Görüşmeleri Devam Ediyor

Pakistan, Afganistan ile sınır çatışmalarında varılan ateşkesin detaylarına ilişkin İstanbul'da yapılan görüşmelerin 6 Kasım'da devam edeceğini, Kabil'den beklentisinin "terör örgütlerine karşı önlem almaları" olduğunu ve "çatışmaların daha da şiddetlenmesini amaçlamadığını" bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, haftalık basın toplantısında, ülkesi ile Afganistan arasında çıkan sınır çatışmalarının ardından ilan edilen ateşkesin detaylarını çalışmak için İstanbul'da düzenlenen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Andrabi, Pakistan heyetinin, 25 Ekim'de başlayan görüşmelere "iyi niyetle" katıldığını belirterek, "Pakistan, Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör eylemleri için kullanılmaması gerektiğine ilişkin net tutumundan ödün vermeksizin Taliban rejimiyle olumlu diyalog kurdu." dedi.

Afganistan heyetinin, Pakistan Talibanı (TTP) gibi örgütlerin Afgan topraklarında bulunduğunu kabul ettiğini savunan Andrabi, bu örgütlerin orada bulunmasının "Pakistan'ın güvenlik endişelerini" artırdığını ifade etti.

Andrabi, Pakistan'ın çatışmaların daha da şiddetlenmesini amaçlamadığını, Afganistan yönetiminden beklentilerinin "TTP dahil terör örgütlerine karşı somut ve güvenilir önlemler alarak Pakistan'ın meşru güvenlik endişelerini gidermesi" olduğunu söyledi.

Pakistan ve Afganistan heyetleri arasındaki bir sonraki görüşmenin 6 Kasım'da başlayacağını bildiren Andrabi, İslamabad yönetiminin ara buluculuk sürecine bağlı kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Andrabi, ayrıca meseleye barışçıl çözümün getirilmesine yönelik yapıcı rolleri için Türkiye ve Katar'a teşekkür etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Doğası gereği karmaşık olan İstanbul görüşmeleri, tarafların çözüm bekleyen konuları istişare etmek üzere tekrardan bir araya gelmesi yönünde anlaşmaya varmasıyla tamamlandı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.