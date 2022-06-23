Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi - Haberler

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Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi

Xinhua - Güncel
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Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi

İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi, Afganistan'daki depremde zarar görenlere insani yardım gönderildiğini duyurdu.

İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi, Afganistan'daki depremde zarar görenlere insani yardım gönderildiğini duyurdu. Ofisin Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamaya göre yardım malzemeleri arasında battaniye, çadır ve ilaç yer alıyor. Yardım, Pakistan hükümet ve halkı adına depremzedelere destek veren Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla yapıldı. Afganistan'ın doğusunda Çarşamba gününün ilk saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1.000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, 1,500'ün üzerinde kişi ise yaralandı.

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Xinhua / Güncel

Başbakanlık Afganistan Pakistan Güncel Haberler

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