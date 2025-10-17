Pakistan-Afganistan Arasındaki Ateşkes Müzakereleri Uzatıldı

Haberler

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar sonrasında duyurulan 48 saatlik ateşkesin, Katar'ın Doha şehrinde yarın başlayacak müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Ateşkesin, Afganistan'ın talebi üzerine sağlandığı belirtildi.

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Dawn gazetesinin, ismi paylaşılmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı.

Ateşkesin Doha'daki görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığını belirten kaynak, görüşmelerin yarın başlamasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ismi açıklanmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ateşkesin Doha'da yarın başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak, bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Pakistan ve Afganistan'ın karşılıklı saldırı düzenlediği iddiası

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan paylaşımında ise Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika vilayetinin Argun ve Barmal bölgelerine hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka paylaşımında Pakistan'ın saldırıları sonucunda, 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı kadın ve biri çocuk olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Tolo News'un Afganistan Kriket Kurulu'ndaki kaynaklara dayandırılan paylaşımında da Paktika'ya düzenlenen saldırılarda 8 kriket oyuncusunun hayatını kaybettiği ve 4 oyuncunun da yaralandığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka paylaşımında ise Afganistan güçlerinin Pakistan'a yönelik misilleme saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Konuya ilişkin taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "TTP örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
