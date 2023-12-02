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Pakistan Adalet Hareketi'nin yeni genel başkanı avukat Gohar Han oldu

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Pakistan'da avukat Gohar Han, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı oldu. Seçimde avukat Gohar Han, PTI'nın yeni genel başkanı seçildi ve tutuklu İmran Han'ın serbest bırakılması halinde görevi ona devredeceğini ifade etti.

Pakistan'da avukat Gohar Han, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı oldu.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde PTI genel başkanlık seçimi düzenlendi.

Seçimde avukat Gohar Han, PTI'nın yeni genel başkanı oldu.

Gohar Han, seçimin ardından yaptığı açıklamada, PTI'nın "kimseyle savaşmayacağını" vurgulayarak, tutuklu İmran Han'ın serbest bırakılması halinde görevi ona devredeceğini ifade etti.

İngiltere'deki Wolverhampton Üniversitesi'nden mezun olan Gohar Han, İmran Han'ın hukuki savunma ekibinde görev yapıyordu.

Gohar Han, ülkede yaklaşan genel seçimlerde PTI'ya liderlik edecek.

Pakistan'da genel seçimlerin 8 Şubat 2024'te yapılması bekleniyor.

İmran Han, 1996'da kurduğu partisinin genel başkanlığından ilk defa ayrıldı

PTI'yı 1996'da kurduğundan bu yana partinin genel başkanı olan İmran Han ise bugün yapılan seçimle genel başkanlık koltuğundan ilk defa ayrılmış oldu.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İmran Khan Pakistan Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

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