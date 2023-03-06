Pakistan-ABD Terörle Mücadele Diyaloğu Toplantısı başladı Güncel Haberler Pakistan ile ABD arasında 2 gün sürecek "Terörle Mücadele Diyaloğu Toplantısı" başkent İslamabad'da başladı. Pakistan ile ABD arasında 2 gün sürecek "Terörle Mücadele Diyaloğu Toplantısı" başkent İslamabad'da başladı. Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan ve ABD'li yetkililer, İslamabad'da 2 gün sürecek toplantı için bir araya geldi. Toplantıda, ortak terör tehditleri, terörün finanse edilmesinin engellenmesi ve çok taraflı forumlarda işbirliği konuları ele alınacak. Toplantının, her iki ülkeye terörle mücadele alanındaki görüşlerini paylaşma fırsatı sunacağı belirtiliyor. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Pakistan Güncel Haberler

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