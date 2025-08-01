Pakistan, ABD’den Ham Petrol İthalatı Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Washington ile yaptığı anlaşma çerçevesinde ABD'den ham petrol ithalatına başlıyor. Cnergyico, Vitol Grup ile 1 milyon varil WTI petrol ithalatı için anlaştı. Bu, enerji çeşitlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pakistan'ın bu hafta Washington ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik yaptığı anlaşmanın ardından ABD'den ham petrol ithalatı yapacağı bildirildi.

Pakistan'ın en büyük petrol rafineri şirketi Cnergyico, dünyanın emtia ticareti yapan en büyük firmalarından Vitol Grup ile ekim ayında 1 milyon varil Amerikan West Texas Intermediate (WTI) tipi petrol ithal edilmesine dair anlaştıklarını duyurdu.

Cnergyico başkan yardımcısı Useme Kureyşi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu, Vitol ile yaptığımız anlaşma kapsamında stratejik bir test kargosu. Ticari olarak uygunsa, aylık düzenli ithalat potansiyeli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kureyşi, "Bu, uzun vadeli enerji çeşitlendirmesine doğru atılmış güçlü bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu

"Yetmiyor!" dedi, mahkemeye koştu! İşte istediği nafaka ücreti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.