Pakistan, 80 Binden Fazla Afgan Göçmeni Sınır Dışı Etti

Pakistan, mart ayı sonundan bu yana 80 binden fazla Afgan düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Danışmanı Talal Chaudhry, yaptığı açıklamada, geçerli vizesi olmayan Afgan göçmenlerin ülkelerine geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde sınır dışı edileceklerini belirtti.

Chaudhry, mart sonundan bu yana 80 binden fazla Afganistan vatandaşının sınır dışı edildiğini kaydetti.

Afgan vatandaşların ülkelerine dönmeleri için son tarihin 30 Nisan olduğunun altını çizen Chaudhry, yalnızca geçerli vizesi olan kişilerin Pakistan'da kalmasına izin vereceklerini bildirdi.

Ekim 2023'te geri göndermeler başlamıştı

Afganistan ve Pakistan arasında güvenlik eksenli tartışmalar devam ederken Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1 milyon 700 bini geçen düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2023 ile Ekim 2024 arasında 757 bin Afganistanlı düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini bildirmişti.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinden 19 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, "Nihayetinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm Afgan mültecilerin sadece İslamabad ve Ravalpindi'den değil, yakın gelecekte tüm ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik kesin ve nihai bir plan olduğunu doğruladı." ifadesi kullanılmıştı.

Pakistan yönetimi ise 6 Mart'ta, "Afgan Vatandaşlık Kartı" sahipleri dahil tüm düzensiz göçmenleri 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeye çağırmıştı.