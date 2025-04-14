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Pakistan, 6.500 Afgan Mülteciyi Sınır Dışı Etti

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Afganistan'ın İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu, Pakistan'ın toplam 6.500 Afgan mülteciyi sınır dışı ettiğini duyurdu. Pakistan, 2025 yılına kadar 3 milyon Afgan vatandaşını ülkelerine göndermeyi planlıyor.

KABİL, 14 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu, Pakistan'ın cumartesi günü toplam 6.500 Afgan mülteciyi sınır dışı ettiğini açıkladı.

Komisyondan pazar günü yapılan açıklamada mültecilerin Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin doğusundaki Turham Sınır Kapısı ve güneydeki Kandahar vilayetindeki Spin Boldak Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yaptığı belirtildi.

Pakistan hükümeti 2025 yılında 3 milyon Afganistan vatandaşını ülkelerine göndermeyi planlıyor.

Çoğunluğu belgesiz göçmenlerden oluşan yaklaşık 7 milyon Afganistanlı mültecinin çoğu an itibarıyla komşu Pakistan ve İran'da bulunuyor.

Afganistan'daki geçici hükümeti, Afganistanlı mültecilere yurtdışında mülteci olarak yaşamaya son vermeleri ve savaştan harap olmuş vatanlarının yeniden inşasına katkıda bulunmak üzere evlerine dönmeleri çağrısı yapıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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