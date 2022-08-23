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Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek

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Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek

Pakistan ordusunun, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlayacağı bildirildi.

Pakistan ordusunun, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlayacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu, Pakistan ordusunun 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlamasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

Yetkililer, güvenlik desteğiyle ilgili talebin Katar'dan geldiğini ve anlaşmanın bunun üzerine imzalandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun imzası, Başbakan Şahbaz Şerif'in Katar'a ziyaretinin öncesinde geldi. Şerif, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Katar'a gitti.

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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