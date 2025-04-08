Pakistan, 13 Bin 500 Afganı Ülkesine Geri Gönderdi

- Pakistan'da 13 bin 500'den fazla Afgan ülkesine geri döndü

İSLAMABAD - Pakistan'dan ayrılmaları için süre verilen Afganlardan 13 bin 500'ü ülkesine geri döndü.

Pakistan hükümeti, Afgan göçmenleri sınır dışı etmeye devam ediyor. Hayber-Pahtunhva eyalet hükümeti, binlerce mültecinin ülkenin kuzeybatısındaki Torkham sınır kapısından ülkesine döndüğünü duyurdu. Afgan mülteciler eşyalarını yükledikleri kamyonlar ve otobüslerle ülkeden ayrıldı.

Pakistan İçişleri Bakanlığına göre 1 Nisan'dan bu yana 13 bin 500'den fazla Afgan geri gönderildi. Pakistan İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Kadir Yar Tiwana, "Hükümetin kararına göre yasa dışı yabancılara ve ACC sahibi Afganlara yönelik operasyon 1 Nisan'dan bu yana tüm yoğunluğuyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan hükümeti, Afgan Vatandaş Kartı bulunan 800 bin civarındaki Afgan'ın ülkeyi terk etmesi için 31 Mart'a kadar süre vermişti. Ancak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu süre 10 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Pakistan'daki Afganlar

Sınır dışı operasyonu, Afgan Vatandaş Kartı sahiplerini ve yasa dışı göçmenleri hedef alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Pakistan, ülkelerindeki onlarca yıl süren savaş ve istikrarsızlıktan kaçan 2.8 milyondan fazla Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan 1.3 milyonu "resmen mülteci" statüsünde ve kendilerine yasal koruma sağlayan POR kartına sahip. Diğer 800 bin Afgan ise mülteci statüsü bulunmayan ve kendilerinin Afgan vatandaşı olarak tanındığı ACC'ye sahip.

Pakistan hükümetine göre ülkede 3 milyon civarında Afgan mülteci bulunuyor ve bunların tamamının bu yıl ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor.

Pakistan-Afganistan arasındaki ilişkiler

Komşu ülkeler arasındaki ilişkiler, Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana geriledi. Pakistan, ülkedeki intihar saldırılarında yaşanan artışın ardından 2023'te Afgan vatandaşlarını sınır dışı etme kararı almıştı. Pakistan, Afgan vatandaşlarını ülkedeki saldırılara karışmakla suçluyor ve Afganistan'daki Taliban hükümetini Pakistan karşıtı militanları ülkede barındırmakla suçluyor. Taliban hükümeti suçlamayı reddederken, Pakistan'ın güvenlik meselesinin kendi iç sorumluluğu olduğunu belirtiyor.