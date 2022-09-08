PAB üyesi ülke parlamentoları kadın liderlerinin 14. toplantısı Özbekistan'da başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) üyesi ülkeler parlamentolarının kadın liderlerinin 14. toplantısı başladı.

Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Meclisi, PAB ve birlik üyesi ülkeler parlamentolarının kadın liderlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluşlardan 200'e yakın yetkili katılıyor.

Toplantının açılışında konuşan Narbayeva, parlamentarizmin giderek geliştiği bir dönemde dünyanın etkili kuruluşlarından olan PAB'ın, dünyadaki demokratik süreçlerin gelişmesine, barış ve güvenliğin güçlendirilmesine, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Narbayeva, bu uluslararası yapının kadın haklarını ve fırsatlarını genişletmeye, cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamada ulusal parlamentoların rolünü güçlendirmeye, onları daha güçlü ve daha kapsayıcı hale getirmeye hizmet ettiğini kaydederek, birliğin 2017-2021 stratejik planının uygulanması sonucunda dünyadaki kadın parlamenterler oranının son 5 yılda yüzde 23,4'ten yüzde 26'ya yükseldiğini vurguladı.

PAB Başkanı Duarte Pacheco da kadınların parlamentolardaki faaliyetlerini artırmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çabalarının desteklemesinden dolayı Narbayeva'ya teşekkür ederek, iş birliği içinde yürütülen yoğun çalışmaların sadece bu ülkede değil, tüm bölgede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına hizmet edeceğini dile getirdi.

Pacheco, demokrasi standartlarının herkes için uygun ve eşit olduğunu kaydederek, kadınları her zaman toplumda aktif olmaya ve ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmaya teşvik ettiklerini, bu çerçevede birliğin, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına özel önem verdiğini belirtti.

Milletvekillerinin milletin temsilcisi olduğunu ve bu nedenle, bu temsilciler arasında eşit sayıda kadınların bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Pacheco, kadınların siyasette ve toplumda aktif olması ve parlamentolarda kadın sayısının arttırılması için yoğun çaba göstermelerine rağmen daha yapacak işlerinin çok olduğunu, birçok ülke parlamentolarında hala kadınların bulunmadığını ifade etti.???????

İki gün devam edecek toplantının ardından katılımcılar Taşkent Bildirisi'ni kabul edecek.