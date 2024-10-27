Üye Girişi
Haberler

Özyurt Holding CEO'su Serdar Özyurt, BAE'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Özyurt Holding CEO'su Serdar Özyurt, BAE'ye Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özyurt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde savunma sanayi yatırımları üzerine önemli görüşmeler yaptığını ve yeni projelerin mümkün olabileceğini belirtti.

DÜNYACA ünlü Forbes dergisinde savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalarla yer alan Özyurt Holding CEO'su Serdar Özyurt, davet üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne(BAE) ziyaret gerçekleştirdi. Özyurt, BAE ile Türkiye arasındaki bu temasların ileriye dönük önemli sonuçlar doğurabileceğini, özellikle de savunma sanayi yatırımları konusunda yeni projelerin doğabileceğini ifade etti.

Serdar Özyurt, BAE ziyaretindeki ana gündem maddesinin, BAE'de hayata geçirilmesi planlanan geniş çaplı savunma sanayi yatırımları olduğunu ifade etti. Özyurt, bu görüşmelerde, hem BAE'nin savunma altyapısını güçlendirecek projeler hem de iki ülkenin savunma sanayisinde ortaklık yapabileceği çeşitli alanlardaki konuların masaya yatırıldığını belirtti.

'YENİ PROJELER OLABİLİR'

Serdar Özyurt, Türk savunma sanayisinde son yıllarda yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemleri ve silah üretimine yaptığı yatırımların BAE'nin dikkatini çektiğini söyledi. Özyurt, BAE ile Türkiye arasındaki bu temasların ileriye dönük önemli sonuçlar doğurabileceğini, özellikle de savunma sanayi yatırımları konusunda yeni projelerin doğabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İlişkiler Teknoloji Politika Ekonomi Güncel CEO

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.