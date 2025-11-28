Öztürkler: GKRY'nin Anlaşmalarını Meşru Kabul Etmiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Lübnan ile deniz yetki sınırlandırma anlaşması yapmasına ilişkin Rum tarafının uluslararası alanda yaptığı hiçbir anlaşmayı meşru kabul etmediklerini belirterek, Kıbrıs Türklerinin haklarını dışlayan, onları yok sayan hiçbir girişimin geçerliliği olamayacağını bildirdi.

Öztürkler, GKRY ile Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması'nın onaylanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Anlaşmanın, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve iradesini yok sayan tek taraflı bir yaklaşımın son halkası olduğunu vurgulayan Öztürkler, adadaki gerçekleri göz ardı eden bu tür adımların, barış ve istikrarı değil, yalnızca gerginliği artırdığını kaydetti.

Öztürkler, "Rum tarafının uluslararası alanda yaptığı hiçbir anlaşmayı meşru kabul etmiyoruz." ifadesini kullanarak, Kıbrıs Türklerinin haklarını dışlayan, onları yok sayan hiçbir girişimin geçerliliği olamayacağına dikkati çekti.

Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'nin (AB) tarafsızlık ilkesini kendi lehine çarpıtarak Ada'daki adil çözüm umutlarını zedelediğinin ve söz konusu tutumun, uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllerle bağdaşmadığının altını çizen Öztürkler, "Rum Yönetimi'nin AB dönem başkanlığını kullanarak Brüksel'i kendi politikalarının aracı haline getirmeye çalışması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının yalnızca Rumlara değil, Kıbrıs Türk halkına da ait olduğuna ve bu ortak hakların tek taraflı anlaşmalarla gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerine işaret ederek, "Bu kaynaklar üzerindeki meşru payımızı korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek yanlı hamlelerini reddettiklerini de belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayan her adıma karşı güçlü bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye ile birlikte uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya devam edeceğini ve Türkiye ile meşru çıkarlarını korumak için geri adım atmadan yoluna devam edeceğini kaydetti.

Lübnan ve GKRY arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması

Lübnan hükümeti, 23 Ekim tarihli toplantısında, GKRY ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamıştı.

Lübnan ve GKRY arasında 26 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katılmıştı.