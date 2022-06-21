Öztürk: Uçaklardan Toplanan Üst Geçit Parası, Keyfi Uçak Konfigürasyonu Yerine Havacılık Altyapısında Harcanamaz Mıydı?

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin hesaplarına ilişkin görüşmelerde, uçuş kontrol uçağı alımlarını eleştirdi. Öztürk, "Uçakların toplam tutarının 100 milyon doların üzerinde olduğu bilgisi bana geldi, …Ama proje ihale günü dolarının olduğu kur 12,38; projenin sözleşmesinin imzalandığı gün doların olduğu kur 13,5; bu rakamın üzerinde olmuş olabilir. Ülkemiz hava sahasının geçen uçaklardan toplanan üst geçit parasını keyfi uçak konfigürasyonuyla harcamak ekonomimizin yerle bir olduğu bu durumda, bu para, bunun yerine havacılık altyapısında harcanamaz mıydı" diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2019-2020 yılı hesapları üzerindeki görüşmeler sürüyor.

ÜLKEMİZ HAVA SAHASININ GEÇEN UÇAKLARDAN TOPLANAN ÜST GEÇİT PARASINI KEYFİ UÇAK KONFİGÜRASYONUYLA HARCAMAK YERİNE HAVACILIK ALTYAPISINDA HARCANAMAZ MIYDI

Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, şunları söyledi:

"Benim sunumda gördüm bir uçuş kontrol uçağı alımı var. Hava seyrüsefer yardımcı cihazlarının kontrol ve kalibrasyonunun sağlanması ve hava seyrüsefer hizmetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesi amacıyla üç adet uçuş kontrol uçağı alımı yapılmış. Şimdi, bu uçaklardan birisi 12 kişilik ve içinde çok frekanslı telefon hattından televizyona, video, film seyredecek kadar kesintisiz internete kadar ultra lüks bir donanım var. Bu uçak acaba Ulaştırma Bakanlığına özel mi hazırlatıldı? Uçakların toplam yekün tutarının da 100 milyon doların üzerinde olduğu bilgisi bana geldi, ki sizin de projenin ihalesi 24 Kasım'da yapılmış, toplam tutar olarak '1,2 milyar lira' diye bahsetmişsiniz ama proje ihale günü dolarının olduğu kur 12,38; projenin sözleşmesinin imzalandığı gün doların olduğu kur 13,5; bu rakamın üzerinde olmuş olabilir. Gerçi bununla ilgili mevcut para Avrupa hava sahası kontrolü yapan EUROCONTROL tarafından sağlandığı bilgisi de bende var.

Ülkemiz hava sahasının geçen uçaklardan toplanan üst geçit parasını keyfi uçak konfigürasyonuyla harcamak ekonomimizin yerle bir olduğu bu durumda, bu para, bunun yerine havacılık altyapısında harcanamaz mıydı? Sayın Ulaştırma Bakanı göreve geldiği günden beri bu uçağa bindi mi, bindiyse kaç kez bindi?

"KURUM KAR EDİYOR AMA BİR YANDAN DA PERSONELİNİ DE MEMNUN ETMESİ LAZIM"

Sizlerin personeli olan hava kurtarma ve yangın görevlileri personellerimiz var…Bu arkadaşlar üniversitelere girip tekniker sıfatıyla bu arkadaşlar üniversitelerden mezun olmalarına rağmen nedense Devlet Hava Meydanları tarafından halbuki bu konuyla ilgili bilirkişinin de daha önceden açmış oldukları mahkemelerdeki noktada Sayıştay tarafından herhalde veya mahkeme tarafından Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 tarihli bir tavsiye kararı var. Buna rağmen bu arkadaşlar niye tekniker sıfatında işlem görmüyor? Bu arkadaşları bir güvenlik görevlisi gibi görüyorsunuz? Halbuki bu arkadaşlar uçma esnasında uçağın içinde çıkan herhangi bir yangında veya bir acil iniş durumunda bu arkadaşlar olmadan uluslararası hava sahasında o havaalanını kullanamadığımız belli ama bu arkadaşların hem görevde yükselmeleri açısından şeflik sınavlarını sadece kendi içinde ARFF olarak değerlendirmenizi görüyoruz.

Şu anda içinizde otuz beş yıl önce ziraat mühendisi sıfatıyla kuruma girip, kurumun içinde kendisine göre yükselme sınavlarına katılıp genel müdür yardımcısı pozisyonuna kadar gelmiş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşların en azından kendi kurumlarında, bu doğrultuda görevde yükselmeleriyle ilgili önünü açmak için gerekli çalışmaları yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda hem kendi personelinizin böyle bir talebi var hem de kendilerinin aldığı ek havacılık tazminatını diğer memurlara göre çok daha düşük olduğu, aynı şekilde bunların şeflerinin diğer şeflere göre daha az havacılık tazminatı aldığı konusunda şikayetler söz konusu. Kurum kar ediyor ama bir yandan da personelini de memnun etmesi lazım; kendi personeliniz ve bu personel sizin için çok önemli bir personel çünkü uçakta veya havaalanında olabilecek acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilecek teknik donanımda olan personel bunlar."

ANKA / Güncel