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Öztürk, KESOB başkanlığına yeniden seçildi

AA - Serkan Güner - Güncel
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Öztürk, KESOB başkanlığına yeniden seçildi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılı Olağan Genel Kurul seçimi birlik konferans salonunda gerçekleştirildi.

Divan kurulu başkanlığını Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Yalçındağ'ın yaptığı genel kurulda 18 meslek odasından 136 delege oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Bahamettin Öztürk, oy kullanan delegelerin tamamının desteğini aldı.

Öztük, seçimin ardından yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Şahsım, yönetim ve denetim kurulumu yeniden bu göreve layık gören delegelerimize teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlar getirmesini diliyorum. Bundan sonraki süreçte yine esnaf odalarımız ile istişare halinde olarak esnafımız için aynı şevkle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olağan genel kurula Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, oda başkanları ve üyeler katıldı.

AA / Serkan Güner - Güncel

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