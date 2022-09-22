CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kayıtlı çiftçi sayısındaki düşüşü ve tarım yapılan alanların azalmasını hazırladığı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, “Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’de ekim yapılan toprak büyüklüğü de kayıtlı çiftçi sayısı da giderek azalmaktadır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kayıtlı çiftçi sayısındaki düşüşü ve tarım yapılan alanların azalmasını hazırladığı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, "Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'de ekim yapılan toprak büyüklüğü de kayıtlı çiftçi sayısı da giderek azalmaktadır" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Öztunç'un önergesi şöyle:

"YANLIŞ POLİTİKALAR NEDENİYLE EKİM YAPILAN TOPRAK BÜYÜKLÜĞÜ DE KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI DA GİDEREK AZALMAKTADIR"

"Tarım tüm dünya tarafından stratejik sektör olarak kabul edilirken, yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'de ekim yapılan toprak büyüklüğü de kayıtlı çiftçi sayısı da giderek azalmaktadır. Bu durum gıda enflasyonunu tetiklemekte, yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar gıdaya gerişimde güçlük yaşamaktadır. Üreticilere yeterli ve doğru desteklerin verilmemesi durumunda tablo daha da ağırlaşacaktır."

Bakan Kirişci'ye yöneltilen sorular şöyle:

"2018-2022 döneminde ve yıllara göre Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı nasıldır? Aynı dönemde ve yıllara göre; (2018-2019-2020-2021 ve 2022) Kahramanmaraş'taki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı nedir? Aynı dönemde ve yıllara göre tarım desteklerinden, Kahramanmaraşlı üreticiler ne miktarda destek almıştır? Gıda enflasyonundaki tırmanış karşısında, Bakanlığınız üretim ve çiftçi sayısı arttırmak için kısa vadede ne yapacaktır? Kahramanmaraş'ta üretim ve çiftçi sayısı arttırmak için bir projeniz bulunmakta mıdır?"