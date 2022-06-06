Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: 'Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden Bulmaktadır?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul’da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları yönünde basında yer alan haberleri TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul'da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları yönünde basında yer alan haberleri TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Son günlerde Türkiye'de bulunan yabacı uyruklu özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul'da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları basına yansımıştır" dedi.

"DENETİM ALTINA ALINMASI GEREKLİ"

Silahların nereden ve nasıl temin edildiğinin bir an önce tespit edilip, denetim altına alınması gerektiğini kaydeden Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

1- Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?

2 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kimselerden silah ruhsatı verilen var mıdır?

3 -Var ise; silah ruhsatı almak için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Bu başvurular hangi tür silahlar için yapılmıştır?

4 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış kişilerden silah ruhsatı başvurusu yapan kaç kişi ruhsat almıştır? Bu ruhsatların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır?

5 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış Türkiye'de silah ruhsatı başvurusu yapan yabacı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımları nedir?

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Süleyman Soylu Ali Öztunç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title