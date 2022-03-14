Öztrak: "İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3)