Öztrak: "İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor" - Haberler

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Öztrak: "İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor"

AA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3)

Öztrak: İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor

Öztrak: İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor

Öztrak: İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor

AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Haberler

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