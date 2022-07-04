Son dakika haber | Öztrak: "Her sabah piyasalara müdahale eden yeni bir kararla uyanıyoruz" Son dakika haberleri: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3) AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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