Son dakika haber | Öztrak: "Her sabah piyasalara müdahale eden yeni bir kararla uyanıyoruz"
AA - Güncel
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Son dakika haberleri: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
AA / Güncel