Son dakika haber | Öztrak: "Her sabah piyasalara müdahale eden yeni bir kararla uyanıyoruz" - Haberler

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Son dakika haber | Öztrak: "Her sabah piyasalara müdahale eden yeni bir kararla uyanıyoruz"

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

AA / Güncel

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