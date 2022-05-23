Öztrak: &quot;Biz enflasyon canavarını nasıl yeneceğimizi çok iyi biliyoruz&quot; - Haberler

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Öztrak: "Biz enflasyon canavarını nasıl yeneceğimizi çok iyi biliyoruz"

AA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

AA / Güncel

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