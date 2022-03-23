Özler Yörük cinayeti sanığı: Cesedi Şahin Tepesi'ne götürdüm ve yaktım

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, üzerine kaynar su dökülüp, 3 gün işkence yapıldıktan sonra boğularak öldürülen ve cesedinin ormanda yakıldığı ortaya çıkan Özler Yörük (33) cinayeti davasında, 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada cinayeti anlatan tutuklu sanık Olcay Altundağ, "Cesedi Şahin Tepesi'ne götürdüm ve orada yaktım" dedi.

Polise, 8 Aralık 2018 tarihinde, Çamkule Mahallesi 4709'uncu Sokak'taki futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden polis, kadın cesediyle karşılaştı. İleri derecede yanıklar olan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadının, boğularak öldürüldüğü ardından da yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca ceset, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kimlik tespiti için mezar açılıp, ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak robot resim elde edildi. Bu resimden yola çıkan polis, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, Yörük'ün dini nikahlı eşi Olcay Altundağ (32), Bülent Özmen (45), Umut Balbey (30) ve Hülya Balbey (56) tutuklanırken, Ülkü Altundağ (39), Cansu Zorba (32) ve Melek Tüngür (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.