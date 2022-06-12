Özlem'i öldüren eşi: Aldattığına dair kuruntu yapmış olabilirim, delilim yok - Haberler

RİZE'de tartıştığı eşi Özlem Dursun'u (32), otomobil jantı ile darbedip, bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi Ramazan Dursun'un (38), polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını ancak buna ilişkin bir delili olmadığını söyleyen Dursun'un, "Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek bağırdı. Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı. Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.

3 çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, "Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım"