Özlem Gürses Hakkında İddianame Düzenlendi

GAZETECİ Özlem Gürses hakkında, sosyal medya yayınındaki sözleri nedeniyle 'devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Özlem Gürses, kendi YouTube hesabından 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında, kullandığı ifadeler nedeniyle ev hapsi kararı verilmişti. Geçtiğimiz hafta ev hapsi kaldırılan Gürses hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Gürses'in 'devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçumdan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.