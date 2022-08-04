Özlale: 'Gıda Enflasyonu Gelir Dağılımını Bozup Yoksulluğu Derinleştiriyor'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Enflasyon hem fakirleştiriyor hem de gelir dağılımını bozuyor. TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 94,65. Düşük gelirli vatandaşın bütçesinde gıda harcamasının payı daha yüksek olduğu için gelir dağılımı daha da bozuluyor. Üstelik en düşük gelirli hanelerin gıda enflasyonu yüzde 98,7 iken en zengin hanelerin gıda enflasyonu yüzde 93,1 çıkıyor. Yani gıda enflasyonu iki farklı kanaldan gelir dağılımını bozup yoksulluğu derinleştiriyor" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, bugün sosyal medya hesabından gıda enflasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özlale, konu ile ilgili grafikleri de paylaşarak, gıda enflasyonunun yoksulluğu derinleştirdiği belirtti. Özlale'nin paylaşımı şöyle:

"ENFLASYONDA HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE KESİN BİR ŞEY OLDU"

"Enflasyonda hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu! Mart 2022'ye kadar TÜİK'in yıllık TÜFE enflasyonu ile İTO'nun geçinme endeksinin yıllık değişimi arasında fark yok. Nisan'dan sonra ise giderek açılan bir fark var. Öyle ki Temmuz 2022'de bu fark 19,5 puana kadar yükselmiş. Ancak bu haliyle bile son 286 ayın (23 yıl 10 ay) en yüksek TÜFE enflasyonu ile karşı karşıyayız. Şubat 2001 krizinde bile yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 33,4'tü ve krizin etkisiyle Ocak 2002'de yüzde 73,2'ye yükselmişti. ÜFE enflasyonunda ise Şubat 1995'ten beri en yüksek seviyeyi gördük!

"GIDA ENFLASYONU GELİR DAĞILIMINI BOZUP YOKSULLUĞU DERİNLEŞTİRİYOR"

Enflasyon hem fakirleştiriyor hem de gelir dağılımını bozuyor. TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 94,65. Düşük gelirli vatandaşın bütçesinde gıda harcamasının payı daha yüksek olduğu için gelir dağılımı daha da bozuluyor. Üstelik en düşük gelirli hanelerin gıda enflasyonu yüzde 98,7 iken en zengin hanelerin gıda enflasyonu yüzde 93,1 çıkıyor. Yani gıda enflasyonu iki farklı kanaldan gelir dağılımını bozup yoksulluğu derinleştiriyor."