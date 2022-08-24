Özkoç'tan Soylu'ya 'Festival' Tepkisi: 'Ülkeyi Uyuşturucu ve Yabancı Cennetine Çevirdiği İçin Gençleri Koruyamıyor ve Gençlik Festivallerini İptal...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararlarına karşı “Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez” açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, “Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor. Bu acziyet göstergesidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararlarına karşı "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, "Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor. Bu acziyet göstergesidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabında; konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararları ile ilgili "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" açıklamasını yaptı.

Özkoç, Soylu'nun açıklamasına sosyal medya mesajı ile tepki gösterdi. Özkoç, şu açıklamayı yaptı:

"Soylu, Türkiye tarihinde kendi döneminde en fazla kolluk kuvvetini bakanlığa alan, ancak güvenliği sağlamada en başarısız olan bakandır. Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor. Bu acziyet göstergesidir!"