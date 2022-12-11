Özkan Yalım: Zincir Marketlerde Etiketlerdeki Zam Miktarı Aynı ve Aynı Tarihte, Aynı Anda Etiket Değişiyor. Bu Bir Tesadüf Olamaz

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım danışmanının bu sabah bir zincir markette alışveriş yaptığı sırada 68 TL olan 600 gram inek peynirinin etiketinin 75 TL olarak değiştirildiğini gördüğünü; hemen yolun karşısındaki markete geçtiğinde de orada da aynı ürünün etiketinin değiştirilerek 75 TL yapılmasını fark ettiğini aktardı. Yalım, “Üç markette aynı vasıfta başka marka peynirler kuruşu kuruşuna aynı fiyata satılıyor. Etiketlerdeki zam miktarı aynı ve aynı tarihte, aynı anda etiket değişiyor. Bu bir tesadüf olamaz” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım danışmanının bu sabah bir zincir markette alışveriş yaptığı sırada 68 TL olan 600 gram inek peynirinin etiketinin 75 TL olarak değiştirildiğini gördüğünü; hemen yolun karşısındaki markete geçtiğinde de orada da aynı ürünün etiketinin değiştirilerek 75 TL yapılmasını fark ettiğini aktardı. Yalım, "Üç markette aynı vasıfta başka marka peynirler kuruşu kuruşuna aynı fiyata satılıyor. Etiketlerdeki zam miktarı aynı ve aynı tarihte, aynı anda etiket değişiyor. Bu bir tesadüf olamaz" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım yazılı açıklama yaparak, zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerle ve etiket değişimi ile ilgili gözlemlerini aktardı. Yalım'ın açıklaması şöyle:

"Birçok market fiyatları aşağıya çekerken, ünlü bir zincir marketin yaptığı indirim dikkat çekti. Dev market, 4'lü sabununun fiyatını 89.50 TL'den 54.90 TL'ye düşürdü. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.

"KENDİ ARALARINDA REKABET YAPTIKLARI YOK"

Zincir marketlerin kendi aralarında rekabet yaptıkları hiçbir ürün yok. Göstermelik haftalık aldın aldın ürün etiketi ile reklamları ile 3-5 üründe indirim yapıyorlar. O ürünleri alırken başka ürünlere bindirim yapıyorlar. Daha önce de bu örneği vermiştim. Üreticiden kilosu 23 liraya çıkan toptan kültür mantarı markette 49.50 lira ve 55 lira arasında sayılıyor. Kar yüzde 115,21 ve yüzde 139,13'tür buna el insaf demek lazım. Vicdanımız kurusun. Haram olsun demek lazım.

"AYNI ANDA ETİKET DEĞİŞİMİ TESADÜF OLAMAZ"

Danışmanım sabah 9.15'te alışveriş için zincir marketlerin birisine uğruyor. Tam o esnada 600 gram inek peynirin fiyat etiketi 68 liradan 75 liraya değiştiriliyor. Hemen merak edip karşı tarafta olan başka bir markete de uğruyor. O anda diğer marketin personelini peynirin fiyat etiketini 68 liradan 75 liraya çıkarttığını görüyor. Bu bir tesadüf olamaz. Sonra diğer üçüncü markete bakmak için uğradığında ne görse iyi; o markette 68 lira olan eski fiyatı çoktan 75 lira yapmış bile. 3 markette aynı vasıfta başka marka peynirler kuruşu kuruşuna aynı fiyata satılıyor. Etiketlerdeki zam miktarı aynı ve aynı tarihte, aynı anda etiket değişiyor. Bu bir tesadüf olamaz. Siz kendiniz de yarın gidip bu ürünlerin fiyatını kontrol edebilirsiniz."