Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projesi adım adım denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, projenin her aşamasının 11 ildeki afet dönüşüm sürecinde belirlenen kırmızı çizgilere uygun şekilde denetleneceğini söyledi. Ayrıca, TOKİ'nin projede güvence noktası olarak yer alacağını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin, "Hiç kimse merak etmesin; 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz 4 kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'yle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Özhaseki, projenin vatandaş nezdinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Bununla beraber kamuoyunda gündeme gelen bütün iyi niyetli kaygıları anlıyorum ve bu kaygıları giderecek bütün tedbirleri aldığımızı belirtmek isterim. Yine bu süreçte bilim insanlarımızın uyarı ve tavsiyelerini sonuna kadar dikkate alıyor; çok önemli ve değerli buluyorum. Hiç kimse merak etmesin; 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz 4 kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz."

Özhaseki, proje ile ilgili 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 4 kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Fay kırıkları üzerine yapılaşma olmayacak. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak, oralar boşalacak. Üçüncüsü dere yataklarına da bundan sonra yapı yapılması mümkün değil. Bunlarla ilgili cezai bir takım müeyyideler önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. 4'üncüsü mimarlık mühendislik hizmetlerinde 'sıfır' toleransla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023