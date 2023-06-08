Özhaseki: Seçimlerden sonra yaralarımızı saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, bakanlığa bağlı tüm kurum, kuruluş ve iştirakleriyle toplantı yaparak, brifing aldı.

Özhaseki, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, şöyle devam etti:

"'Asrın depremi' deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, 'bin yılın' depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili, onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte, 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkan, iş yeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu."

Bu çalışmaların planlanması, zemin etütleri yapılıp binaların sağlam yerlere taşınması, daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, ihale edilip işe başlanması ve finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu belki de normal zaman olsa birkaç yıla sari olarak yapılacak uzun çalışmalardır. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten bir sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız. İnşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz."

Bakan Özhaseki, çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak, onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'ye İLBANK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.