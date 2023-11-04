Özhaseki: Millet Bahçesi Projesi 100 Milyon Metrekareye Ulaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, millet bahçesi projelerinin şu anda 80 milyon metrekareyi geçtiğini ve hedeflerinin 100 milyon metrekareye ulaşmak olduğunu belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Millet bahçesi projemiz şu anda 80 milyon metrekareyi geçti. İnşallah 100 milyon metrekareye ulaştıracağız dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Özhaseki'ye ERÜ tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Bilimsel araştırmalara göre dünyanın ısısı son 150 yıl içinde 1,1 derece artmış. Diyorlar ki bunu buralarda tutmak lazım. 52 dereceye çıkarsa işte o zaman gıda krizi başlar. Gıda krizi başladığında göçler ve savaşlar başlar. Hele hele dünyanın ısısı 3 dereceye çıkarsa işte o zaman dünya yaşanmaz bir hale gelir. Birleşmiş Milletler yeni yayınladığı bir raporda diyor ki; geçtiğimiz yıl içerisinde sel, kuraklık, fırtına ve yangın gibi tam 560 tane felaket yaşadık. Neden böyle oluyor Basit bir sebebi var. Sanayi devrimiyle birlikte büyük şehircilik başlıyor. Büyük şehirlere insanlar toplanıyorlar. Aşırı bir üretim var. O üretimden istifade eden insanlar aşırı tüketmeye başlıyorlar. Daha çok tükettikçe dışarıya daha çok atık atıyoruz ve daha çok kirletiyoruz. Kirlettiğimizde de karşımıza felaketler geliyor. Yani dünyanın dengesini bozuyoruz diye konuştu.

'BİZİM KİRLETME ORANIMIZ YÜZDE 1 BİLE DEĞİL'

İklim krizine değinen Bakan Özhaseki, Türkiye'ye iklim krizi ile ilgili müthiş bir mücadelenin içinde. Dünyayı en az kirleten ülkeler arasındayız. Bizim kirletme oranımız yüzde 1 bile değil. Daha çok kirletenleri soruyorsunuz. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin tamamı. Bize kömürle ilgili fetva verenler, Almanya'da ve Polonya'da hala kömür üretimi yapıp, enerji teminatına devam ediyorlar. Biz yine de üzerimize düşeni yapalım. Biz dünyamızı kirletmeyelim, kirletmeden üretim yaparak yolumuza devam edelim. Paris İklim Anlaşmasında itirazlarımız vardı. Benim ilk bakanlığım döneminde o toplantılara katılıp, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle bu itirazlarımızı toplantılarda dile getirmiştik. Büyük bir kısmı kabul edildi. Orada ülke olarak verdiğimiz sözlere riayet ediyoruz. 541 iklim değişikliği eylem planını geçtiğimiz günlerde Emine Erdoğan Hanımefendinin de önderliğinde açıkladık. Bunları da zaten sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu arada 2053 net 0 emisyon hedefimiz var. Onun için de gayret ediyoruz ifadelerini kullandı.

'ATIK SU ARITMA TESİSLERİ YAPIYORUZ'

Sıfır atık konusuna değinen Bakan Özhaseki, Bir taraftan atık su artıma tesisleri yapıyoruz, bir taraftan katı atık tesislerinde düzenli depolama neticesinde çıkacak gazlardan enerji elde etmek ve onun neticesinde bitkiler üretildiği ortama doğru gitmeye çalışıyoruz. Denizdeki atıkları topluyoruz. Bir taraftan millet bahçeleri yapıyoruz. Yeşil alanların çoğaltılması, yutak alanlarının arttırılmış olması, karbon emisyonu için müthiş bir avantaj olarak gözüküyor. Millet bahçesi projemiz şu anda 80 milyon metrekareyi geçti. İnşallah 100 milyon metrekareye ulaştıracağız dedi.

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sonlandırdı Bu ülke, bir deprem ülkesidir. Himalayalardan başlayarak Alplere doğru uzanan çizgi üzerinde bilim adamları 5 tane riskli ülke söylüyor. Birisi de Türkiye'dir. Son 100 yıl içinde bizim ana karamızda 60'tan fazla 6 ve üzeri şiddette deprem oldu. Ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar yüz milyarlarca dolar. Bize düşen ne peki Sağlıklı konutlar yapmak. Bunun içi gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili başkanlık kurduk. 680 bin konut ve 170 bin civarında iş yerimiz yıkıldı ve hasar aldı. 200 bin civarında konuta başladık. Onları önümüzdeki aydan itibaren teslim edeceğiz. (DHA)