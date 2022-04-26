Özhaseki, iftarda gençlerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hacılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü gençleriyle iftarda buluştu.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen iftara Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, İlçe Müftüsü Yusuf Ay ve gençler katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, ramazanda gençlerle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Özhaseki, "Rabbim sizin gibi gençlerimizin sayısını çoğaltsın. Kendi değerlerimizle donanmayı, bu millete hizmet etmeyi sizin gibi gençlerimize Rabbim nasip etsin. Kayseri'miz genelinde bir güzellik varken Hacılar'da da ayrı bir güzellik var. Bundan dolayı şükrederken bir taraftan da üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyasında kandan, çatışmadan uzak bir ortamda olduğumuz, herkesin evine rahatça gidebildiği sıcak bir ortamda yaşadığımız için Allah'a hamd ediyoruz. Rabbim birliğimizi bozmasın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdoğan ise ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini belirterek, iftar programını düzenleyenlere teşekkür etti.