Özhaseki: Fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilin, il ve ilçe belediye başkanları ile bakanlıkta düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan depremin gerçekten büyük bir felaket olduğunu belirterek, "Çok şükür bu felaketlerin de altından kalkıyor ve yaraları sarmaya devam ediyoruz. Karşımıza çıkan tabloda ara ara sayı değişmekle birlikte, deprem bölgelerindeki illerimizde 872 bin 59 bağımsız birim yıkılmış vaziyette. 311 bin bina ediyor. Bizim devlet olarak 680 bin konut, 170 binden fazla da depo, iş yeri gibi yerleri yapmamız gerekiyor. Toplamda karşımıza çıkan sayı 850 bin civarında. Karşımızda böyle bir hasar var ama inşallah bunun altından kalkacağız. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları belki de ekim, kasım, aralık ayı gibi yapılacak. İlk hak sahibi vatandaşlarımız o bölgelere gidip, güvenli konutlarında oturacaklar" dedi.