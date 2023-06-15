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Özhaseki, Erdoğan'a deprem konutları için yeni formül sundu

Özhaseki, Erdoğan'a deprem konutları için yeni formül sundu

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formülü sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formülü sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özhaseki bakanlık yetkilileriyle birlikte 16 Haziran'da Malatya ve Kahramanmaraş'ta, 17 Haziran'da ise Hatay'da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

Özhaseki yeni formülü Erdoğan'a sundu

Bakan Özhaseki, devreye girmesiyle depremzede vatandaşların evlerine çok daha kısa sürede kavuşması planlanan yeni formülü dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki 10 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız" demişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İklim Değişikliği Deprem Güncel Haberler

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