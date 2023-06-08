Özhaseki: Deprem felaketi son 1000 yılın en büyüğü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen afet koordinasyon toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sadece yüzyılın değil, son 1000 yılın felaketi olduğunu ifade etti. Deprem felaketinin 14 milyon insanı etkilediğini belirten Özhaseki şöyle konuştu

Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Ara ara ifade etmek istiyorum bu 100 yılın afeti değil, 1000 yılın afeti. Bu topraklarda yaşamaya başladığımız 1000 yıl boyunca medeniyet kurduğumuz 1000 yıl boyunca karşılaşabildiğimiz en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Çünkü 11 vilayetimizi ilgilendiriyor, 14 milyon insanımızı etkiliyor. Nihayetinde 850 bin bağımsız birim hasar görmüş, yıkılmış veya yıkılmak üzere bütün bunların telefi edilmesi icap ediyor. Bunların hepsinin ötesi 50 bin canımızı toprağa vermişiz. Adıyaman özelinde de burada rakamlar ara ara itirazlarla değişse de merkezde 45 bin gibi 35 bin kadar da tepelerimizde de hasar görmüş, ağır hasarlı yıkılacak, yıkılmış olan yapımız var. Hayatın normale dönmesi için icap eden her ne ise şimdilik geçici tedbirler alınsa da özellikle bundan sonra çok daha hızlı davranıp en kısa sürede buradaki kayıpları telefi etmeye gayret ediyoruz. İnşallah bunları da telefi etmeye hızlandırmaya gayret edeceğiz.